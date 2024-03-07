Задержка в развитии? Пэрис Хилтон обвинили в игнорировании проблем ее сына

Ментальное здоровье Феникса снова обсуждают в Сети. Пэрис Хилтон упорно не желает видеть проблем своего сына LEGION-MEDIAПэрис Хилтон решительно не желает думать о том, какое впечатление ее восторги по поводу 13-месячного сына Феникса производят на ее фанатов.