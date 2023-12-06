В Челябинске все службы переведены в режим повышенной готовности из-за холодов. Фото

В Челябинске ночью 6 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха до 25-32 градусов мороза. На данный момент отменены все плановые ремонтные работы на сетях, увеличено число бригад, особенно на ночных дежурствах, сообщили пресс-службе мэрии.