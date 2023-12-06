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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Челябинске все службы переведены в режим повышенной готовности из-за холодов. Фото

В Челябинске ночью 6 декабря ожидается резкое снижение температуры воздуха до 25-32 градусов мороза. На данный момент отменены все плановые ремонтные работы на сетях, увеличено число бригад, особенно на ночных дежурствах, сообщили пресс-службе мэрии.

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