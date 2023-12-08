Смоленск 2.0
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Жители Смоленска не хотят переезжать из художественной школы в колледже искусств

Жители Смоленска не хотят переезжать из художественной школы в колледже искусств

Родители учащихся подготовили письма в адрес городских и региональных властей История длиной в 25 лет - а именно столько времени в колледже искусств на улице Румянцева в Смоленске работает художественная школа - может закончиться уже в январе 2024 года.

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