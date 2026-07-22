Млечный Путь «с сахаром» — органическую молекулу обнаружили в межзвёздной среде

Эритрулозу в молекулярном облаке Млечного Пути, показав, что сложные органические соединения могут образовываться ещё до возникновения планетных системАстрономы впервые напрямую обнаружили сахар в межзвёздном пространстве.
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