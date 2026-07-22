iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Млечный Путь «с сахаром» — органическую молекулу обнаружили в межзвёздной среде

Млечный Путь «с сахаром» — органическую молекулу обнаружили в межзвёздной среде

Эритрулозу в молекулярном облаке Млечного Пути, показав, что сложные органические соединения могут образовываться ещё до возникновения планетных системАстрономы впервые напрямую обнаружили сахар в межзвёздном пространстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии