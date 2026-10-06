Число россиян с зарплатой свыше 200 тыс. рублей за четыре года выросло вдвое

Число работников в России, получающих более 200 тыс. рублей в месяц, за четыре года увеличилось более чем вдвое – с 1,74 млн в 2022 году до 3,9 млн в 2025-м.
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