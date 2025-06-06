В России повышают пенсии: Кого и какие перемены коснутся с 1 июля

С 1 июля некоторые категории пенсионеров будут получать повышенные выплаты. Какие именно изменения произойдут?С 1 июня 2025 года в Калининградской области ветеранам ВОВ, труда, жертвам репрессий и ветеранам становления региона увеличат ежемесячные выплаты на 3%.