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Царьград

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В России повышают пенсии: Кого и какие перемены коснутся с 1 июля

В России повышают пенсии: Кого и какие перемены коснутся с 1 июля

С 1 июля некоторые категории пенсионеров будут получать повышенные выплаты. Какие именно изменения произойдут?С 1 июня 2025 года в Калининградской области ветеранам ВОВ, труда, жертвам репрессий и ветеранам становления региона увеличат ежемесячные выплаты на 3%.

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