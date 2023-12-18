Дочь платит убойную ипотеку, а мать сдает наследную квартиру своей подруге за полцены: «Людям надо помогать!»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— …Мама эту квартиру в наследство получила от бабушки два года назад, тетка от своей доли отказалась, поскольку бабушка до самого конца у мамы на руках была, мы ее и хоронили, – рассказывает тридцатилетняя Ксения.