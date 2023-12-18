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Дочь платит убойную ипотеку, а мать сдает наследную квартиру своей подруге за полцены: «Людям надо помогать!»

Дочь платит убойную ипотеку, а мать сдает наследную квартиру своей подруге за полцены: «Людям надо помогать!»

— …Мама эту квартиру в наследство получила от бабушки два года назад, тетка от своей доли отказалась, поскольку бабушка до самого конца у мамы на руках была, мы ее и хоронили, – рассказывает тридцатилетняя Ксения.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Нормальная прибавка ,сдача за полцены своей знакомой ,потому что та отдала свою квартиру дочери , а собственную дочь отправила в ипотечную кабалу.
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1 д.
ШКИПЕР
Когда наступит немощь тут уж не до продаж и не до хосписа.
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1 д.
Элеонора Коган
Сложная ситуация.
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23 час.

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