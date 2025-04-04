Житель Москвы поблагодарил сотрудников полиции из Кабардино-Балкарской Республики за проявленный профессионализм

В ОМВД России по Эльбрусскому району поступило благодарственное письмо жителя г. Москвы в адрес участковых уполномоченных полиции ОП №2 Отдела старшего лейтенанта полиции Хизира Узденова и лейтенанта полиции Арсена Шаваева.
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