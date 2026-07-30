«Фулхэм» согласовал с «Реалом» трансферы Гонсало за 35 млн фунтов и Паласиоса за 8,5 млн (Бен Джейкобс)

«Фулхэм» согласовал две сделки с « Реалом ». Как сообщает журналист Бен Джейкобс, английский клуб заплатит около 35 млн фунтов за 22-летнего форварда Гонсало Гарсию и порядка 8,5 млн фунтов за 21-летнего полузащитника Сесара Паласиоса .