Женщина обвинила сестру в краже, а после попросила присмотреть за ее детьми

Автор этой истории с радостью няньчилась с детьми своей сестры, когда той нужна была помощь. Но отказалась это делать после того, как сестра обвинила ее в краже обручального кольца и даже пригрозила вызвать полицию.
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