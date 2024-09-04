Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Женщина обвинила сестру в краже, а после попросила присмотреть за ее детьми

Женщина обвинила сестру в краже, а после попросила присмотреть за ее детьми

Автор этой истории с радостью няньчилась с детьми своей сестры, когда той нужна была помощь. Но отказалась это делать после того, как сестра обвинила ее в краже обручального кольца и даже пригрозила вызвать полицию.

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