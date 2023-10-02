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Почеттино о 2:0 с «Фулхэмом»: «Челси» получил то, что заслуживал. Рад за Мудрика – игрокам нападения очень важно забить первый гол»

Почеттино о 2:0 с «Фулхэмом»: «Челси» получил то, что заслуживал. Рад за Мудрика – игрокам нападения очень важно забить первый гол»

«Синие» выиграли матч 7-го тура АПЛ со счетом 2:0.  «Нам важно укрепить уверенность в себе. Игра была очень хорошей, я рад за игроков, и в итоге мы получили то, что заслуживали».

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