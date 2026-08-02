Разработан лазерный спутник-маяк для полетов вокруг Луны

Сейчас все навигационные станции Сети дальней космической связи (DSN) расположены на Земле. Но для окололунного пространства угловое разнесение между ними слишком мало — точность падает, а время определения орбиты измеряется часами.
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