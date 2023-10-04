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Запрет на экспорт топлива из России может быть смягчен

Запрет на экспорт топлива из России может быть смягчен

Запрет на экспорт топлива из России может быть смягчен Наталья МарковаПравительство России готово частично снять запрет на экспорт дизельного топлива в ближайшие дни.

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