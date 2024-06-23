ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Есть человек, который постоянно пытается сделать, как у меня

Есть человек, который постоянно пытается сделать, как у меня

Здравствуйте интересует вопрос?У меня сложилась такая ситуация, есть человек который постоянно пытается сделать как у меня или лучше как будто назлоПример : хотела заказать мужу торт на день рождения но передумала так как по погодным условиям не довезу он растает , его отец бегом бежит покупать торт на 10кг, купила мужу футболку и шорты, проходит неделя его отец бежит покупает ему новый дорогой костюм, и так со всем что он узнает, он даже симкарту дочери (сестре мужа) поменял которую дарила я и оплачивала тоже я, мол я куплю лучше, какой то бред, что это такое вообще? .

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