Здравствуйте интересует вопрос?У меня сложилась такая ситуация, есть человек который постоянно пытается сделать как у меня или лучше как будто назлоПример : хотела заказать мужу торт на день рождения но передумала так как по погодным условиям не довезу он растает , его отец бегом бежит покупать торт на 10кг, купила мужу футболку и шорты, проходит неделя его отец бежит покупает ему новый дорогой костюм, и так со всем что он узнает, он даже симкарту дочери (сестре мужа) поменял которую дарила я и оплачивала тоже я, мол я куплю лучше, какой то бред, что это такое вообще? .