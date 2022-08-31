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В Бундестаге собираются поднять вопрос о высылке посла Украины Мельника

В Бундестаге собираются поднять вопрос о высылке посла Украины Мельника

Депутаты крайне правой партии "Альтернатива для Германии" планируют предложить Бундестагу объявить персоной нон грата уходящего посла Украины в Берлине Андрея Мельника, пишет T-online со ссылкой на документ фракции АдГ в парламенте Германии.

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