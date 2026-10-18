Диоманде снова в ударе.Первый из четырех матчей Ла Лиги, которые Винисиус Жуниор пропустит из-за дисквалификации, «Реал» провел без видимых проблем.
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