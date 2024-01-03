Израиль предстанет перед Международным судом в Гааге для оспаривания иска ЮАР о геноциде палестинцев

11 января Израиль предстанет перед Международным судом (ICJ) в Гааге, чтобы оспорить обвинения Южной Африки в геноциде в связи с войной с ХАМАСом в Газе, заявил во вторник представитель израильского правительства.
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