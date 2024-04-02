❗️ Прокуратура Крыма контролирует установление причин пожара на симферопольском складе Сегодня утром на улице Широкая загорелся склад с оборудованием для салонов красоты.
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❗️ Прокуратура Крыма контролирует установление причин пожара на симферопольском складе Сегодня утром на улице Широкая загорелся склад с оборудованием для салонов красоты.