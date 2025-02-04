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Ликвидировать "президента": Зеленский придумал, как сидеть у власти вечно

Ликвидировать "президента": Зеленский придумал, как сидеть у власти вечно

Царьград Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Globallookpress После ряда резонансных выступлений в России и США легитимность и.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
После сражения при Мунде сенаторы провозгласили Юлия Цезаря диктатором на 10-летний срок, а вскоре получает титулы &quot;императора&quot; и &quot;отца отечества&quot;. Он плохо кончил - его убили на заседании сената заговорщики во главе с Брутом и Кассием. У Зеленского нет побед (даже в контрнаступе 2023 года, террористическое вторжение в Курскую область в авгуте 2024 года - это позор). Какой бы титул он себе не присвоил, пусть готовится что найдутся &quot;заговорщики&quot;.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Полностью согласен что надо нам &quot;долбить, долбить и долбить!&quot;. ВС РФ учатся воевать в условиях применения современных средств поражения и координации подразделений (вплоть до бойца-штурмовика). И это без тотальной мобилизации, только с укомплектованием армии в зоне СВО контрактниками. Провозглашать готовность к мирным переговорам (без приостановки вооружённой борьбы) - это нормальный дипломатический ход. Подписывать мирный договор - только с легитимным главой Украины и США как гаранта его исполнения. Пусть Трамп думает как подписывать с Зеленским контракт на поставку редкоземельных металлов в обмен на вооружение. И цена этого контракта без выборов президента - &quot;бумажка&quot;.
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4 час.
СК
Сергей Ковалев
не слезут эти перцы с иглы амеробабла! не слезут! их тока сносить не в смысле персонально, а как власть в целом.
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3 час.
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