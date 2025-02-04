Ликвидировать "президента": Зеленский придумал, как сидеть у власти вечно

Игорь Кузнецов После сражения при Мунде сенаторы провозгласили Юлия Цезаря диктатором на 10-летний срок, а вскоре получает титулы "императора" и "отца отечества". Он плохо кончил - его убили на заседании сената заговорщики во главе с Брутом и Кассием. У Зеленского нет побед (даже в контрнаступе 2023 года, террористическое вторжение в Курскую область в авгуте 2024 года - это позор). Какой бы титул он себе не присвоил, пусть готовится что найдутся "заговорщики".

Игорь Кузнецов Полностью согласен что надо нам "долбить, долбить и долбить!". ВС РФ учатся воевать в условиях применения современных средств поражения и координации подразделений (вплоть до бойца-штурмовика). И это без тотальной мобилизации, только с укомплектованием армии в зоне СВО контрактниками. Провозглашать готовность к мирным переговорам (без приостановки вооружённой борьбы) - это нормальный дипломатический ход. Подписывать мирный договор - только с легитимным главой Украины и США как гаранта его исполнения. Пусть Трамп думает как подписывать с Зеленским контракт на поставку редкоземельных металлов в обмен на вооружение. И цена этого контракта без выборов президента - "бумажка".