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Минэк прогнозирует увеличения зарплат россиян более чем на треть

Минэк прогнозирует увеличения зарплат россиян более чем на треть

Новый прогноз Министерства экономического развития России предполагает, что к 2027 году среднемесячные номинальные заработные платы россиян увеличатся на 35% по сравнению с 2024 годом, достигнув отметки в 119 296 рублей.

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