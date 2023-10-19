Банк России доработает дизайн новой банкноты в 1 тыс. рублей, принято решение пока остановить ее выпуск.
«Вот так бы быстро ставить ЦБ на место и в экономике!» Банк России остановил выпуск банкноты в 1 тыс. рублей без креста на храме с целью её доработки
Комментарии
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Сергей Васильев
Стариков, как всегда, в своём аплуа: даёшь ликвидацию независимости ЦБ! На самом деле никакой независимости нет: есть Национальный финансовый Совет (НФС), в котором есть по три представителя от президента, правительства и Думы. Поэтому всё, что делает ЦБ, с ними согласовано - валить экономику, а самим свалить за бугор. И вообще, если у нас в СовФеде и правительстве заседают граждане вражеских государств, то почему ЦБ должен проводить иную политику? Вот поэтому и банкноту нарисовали без крестов, и если бы это не заметили, напечатанные не стали бы возвращать ...
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2 час.
В В
ЦБ это глобалистская надстройка, какого хрена она вообще ещё существует, если мы боремся за суверенитет и независимость?
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1 час.
Евгений Зажигин
Что-то не к добру это... Гос органы стали "стесняться" православные кресты показывать... Тушуются, неловко им... Скоро дома без дверей и окон рисовать начнут и лдей без глаз???
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5 мин.
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