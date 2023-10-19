«Вот так бы быстро ставить ЦБ на место и в экономике!» Банк России остановил выпуск банкноты в 1 тыс. рублей без креста на храме с целью её доработки

Сергей Васильев

Стариков, как всегда, в своём аплуа: даёшь ликвидацию независимости ЦБ! На самом деле никакой независимости нет: есть Национальный финансовый Совет (НФС), в котором есть по три представителя от президента, правительства и Думы. Поэтому всё, что делает ЦБ, с ними согласовано - валить экономику, а самим свалить за бугор. И вообще, если у нас в СовФеде и правительстве заседают граждане вражеских государств, то почему ЦБ должен проводить иную политику? Вот поэтому и банкноту нарисовали без крестов, и если бы это не заметили, напечатанные не стали бы возвращать ...