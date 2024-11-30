Рябков заявил, что США не смогут помешать России решить задачи СВО

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США стремятся использовать все доступные им возможности для нанесения ущерба России, однако, по его словам, это не помешает России успешно справиться с задачами в специальной военной операции.
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