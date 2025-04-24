В Узловой суд отклонил иск соцзащиты о взыскании переплаты зарплаты с сотрудницы

Узловский районный суд Тульской области отказал в иске ГУ "Управление социальной защиты населения Тульской области" к местной жительнице о взыскании излишне выплаченной заработной платы, сообщила пресс-служба Управления судебного департамента региона.
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