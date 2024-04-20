Ректора Института русского языка Трухановскую уволили из-за скандала с сертификатами для мигрантов Алиса БронскаяНаталья Трухановская, ректор Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, была уволена с поста, и временно исполняющим обязанности назначен Никита Гусев.
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