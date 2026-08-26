Trump Admin Pauses All Visa Appointments Worldwide Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The Trump administration has paused visa appointments for applicants worldwide as the State Department launches a global training initiative at all U.
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