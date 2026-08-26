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Zero Hedge

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Trump Admin Pauses All Visa Appointments Worldwide

Trump Admin Pauses All Visa Appointments Worldwide

Trump Admin Pauses All Visa Appointments Worldwide Authored by Kimberly Hayek via The Epoch Times, The Trump administration has paused visa appointments for applicants worldwide as the State Department launches a global training initiative at all U.

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