«Бессмертный полк» пройдёт по Архангельску 9 мая

Акция возобновится после перерыва в традиционном формате, но маршрут будет новым.В юбилейный год Великой Победы региональное отделение движения «Бессмертный полк России» и агентство по делам молодежи Архангельской области приняли решение о возобновлении традиционного формата проведения акции.
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