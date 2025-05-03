«Бессмертный полк» пройдёт по Архангельску 9 мая

Акция возобновится после перерыва в традиционном формате, но маршрут будет новым.В юбилейный год Великой Победы региональное отделение движения «Бессмертный полк России» и агентство по делам молодежи Архангельской области приняли решение о возобновлении традиционного формата проведения акции.