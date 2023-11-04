Когда никто не видит: откровенные рисунки о жизни девочек

Очаровательные миниатюры о жизни девочек от Салли Никстон Что делают девочки, когда их никто не видит? Читают книги в уютном кресле, натянув любимые лосины, устраивают домашние вечеринки с пиццей и вином за просмотром слезливых мелодрам… Об этих нехитрых занятиях - серия рисунков иллюстратора Салли Никстон.
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