Когда никто не видит: откровенные рисунки о жизни девочек

Очаровательные миниатюры о жизни девочек от Салли Никстон Что делают девочки, когда их никто не видит? Читают книги в уютном кресле, натянув любимые лосины, устраивают домашние вечеринки с пиццей и вином за просмотром слезливых мелодрам… Об этих нехитрых занятиях - серия рисунков иллюстратора Салли Никстон.