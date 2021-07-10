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Власти Сингапура приравняли коронавирус к гриппу: «Мы можем жить дальше своей жизнью»

Власти Сингапура приравняли коронавирус к гриппу: «Мы можем жить дальше своей жизнью»

Власти Сингапура приравняли коронавирус к гриппу: «Мы можем жить дальше своей жизнью» Александр АлексеенкоСингапур стал первой страной в мире, власти которой на официальном уровне приравняли коронавирус к таким заболеваниям, как грипп или ветрянка.

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