Власти Сингапура приравняли коронавирус к гриппу: «Мы можем жить дальше своей жизнью» Александр АлексеенкоСингапур стал первой страной в мире, власти которой на официальном уровне приравняли коронавирус к таким заболеваниям, как грипп или ветрянка.