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Gloria Cup. «Тюрк Телеком» сыграет с «Локомотивом-Кубань», «Меркезефенди» – «Петким Спор»

Предсезонный турнир Gloria Cup продолжится двумя матчами. « Локо » встретится с « Тюрк Телекомом ». Gloria Cup Турция, Белек Меркезефенди – Петким Спор 3 сентября .

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