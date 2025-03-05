Эти 12 способов помогут вам согреться, если батареи не справляются. А какие 3 опасны для жизни?

Холодной зимой, осенью или даже весной, когда радиаторы недостаточно хорошо греют, отопление отключается или вы просто хотите сократить счета за отопление, вам приходится искать альтернативные методы отопления.
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