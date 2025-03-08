Сама ты злая: жена Павла Мамаева резко ответила на вопрос в соцсетях

Жена футболиста Павла Мамаева Надежда Санько объяснила, почему так часто выглядит недовольной. Порой звезда открыто вступает в диалог со своей аудиторией, обсуждает с подписчиками похудение, пластические операции, периодически отвечает на вопросы.