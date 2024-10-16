Почти 44 миллиона тенге присвоил сотрудник КазНАИУ в Алматы

Должностное лицо аграрного университета осудили за многомиллионные хищения. Как сообщили в прокуратуре Алматы, завершено досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств Казахского национального аграрного исследовательского университета, путем фиктивного посева семян и обработки мест посева.
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