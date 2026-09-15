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Zero Hedge

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BRICS Urges 'Maximum Restraint' As US-Iran War Tests Unity At New Delhi Summit

BRICS Urges 'Maximum Restraint' As US-Iran War Tests Unity At New Delhi Summit

BRICS Urges 'Maximum Restraint' As US-Iran War Tests Unity At New Delhi Summit Authored by News Desk via The Cradle, The BRICS group of nations adopted a joint declaration on 12 September, expressing "deep concern" over the ongoing conflict between the US and Iran and urging "maximum restraint" as part of a "multilateral approach" that respects national viewpoints.

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