Празднование получения диплома в Екатеринбурге закончилось ДТП и двумя пострадавшими

ДТП произошло по вине нетрезвого водителя за рулём иномарки. Около трёх часов утра при пересечении улиц Розы Люксембург и Куйбышева он не справился с управлением, в следствии чего машина выехала на тротуар перед Свято-Троицким Кафедральным собором.