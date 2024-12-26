Искусственный интеллект за три недели спроектировал революционный клиновоздушный ракетный двигатель. Его успешно испытали

Дубайская компания LEAP 71 совершила прорыв в аэрокосмической отрасли, успешно испытав клиновоздушный ракетный двигатель Aerospike, полностью спроектированный искусственным интеллектом всего за три недели.
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