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Царьград

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Шохин: Трамп и кадры — главные вызовы для экономики России в 2023 году

Шохин: Трамп и кадры — главные вызовы для экономики России в 2023 году

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал о факторах, влияющих на экономику России в 2023 году: политика Дональда Трампа, внутренняя макроэкономическая ситуация и кадровый дефицит, требующий новых подходов.

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