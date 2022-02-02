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Колумбия не выигрывает 7 матчей в отборе ЧМ. Разница голов на этом отрезке – 0:3

Сборная Колумбии уступила Аргентине (0:1) в рамках квалификации ЧМ-2022. Команда Рейнальдо Руэды продлила безвыигрышную серию в турнире до 7 матчей.

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