«Не очень веселый праздник»: что омрачило день рождения Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров отпраздновал день рождения. Где проходило торжество? И кого из друзей артист пригласил на вечеринку? Какой необычный дизайн певец придумал для каждой комнаты в своем доме для гостей? Как чувствует себя отец Филиппа? И правда, что у Бедроса появилась новая любовь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
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