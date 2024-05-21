«Не очень веселый праздник»: что омрачило день рождения Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров отпраздновал день рождения. Где проходило торжество? И кого из друзей артист пригласил на вечеринку? Какой необычный дизайн певец придумал для каждой комнаты в своем доме для гостей? Как чувствует себя отец Филиппа? И правда, что у Бедроса появилась новая любовь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».