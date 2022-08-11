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19-летняя словенская лыжница Хана Мази Ямник погибла в ДТП во время лыжероллерной тренировки

Словенская лыжница Хана Мази Ямник трагически погибла в возрасте 19 лет во время тренировки. По данным норвежского издания VG, во время лыжероллерной тренировки Ямник попала под грузовик в туннеле в коммуне Странн.

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