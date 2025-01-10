Европейский авиарегулятор EASA ужесточил рекомендации по полетам в российском небе

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) ужесточило руководство по использованию воздушного пространства России и рекомендовало авиакомпаниям облетать практически всю европейскую часть страны.
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