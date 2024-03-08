Добрый Мир
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Добрый Мир

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ЕЩЁ ОДИН ИНОАГЕНТ. ПЕРЕШЕДШУЮ НА СТОРОНУ ВРАГОВ РОССИИ ПИСАТЕЛЬНИЦУ ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

ЕЩЁ ОДИН ИНОАГЕНТ. ПЕРЕШЕДШУЮ НА СТОРОНУ ВРАГОВ РОССИИ ПИСАТЕЛЬНИЦУ ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

Ещё один иноагент среди либералов-русофобов. Открыто перешедшую на сторону врагов России писательницу Людмилу Улицкую** наконец-то оценили по достоинству.

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Комментарии
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Лев Добрый
Главное, чтобы её писанину перестали печать и платить ей огромные гонорары!😎👍👈😜
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11 час.
Evgenija Palette
А, если почитать ВНИМАТЕЛЬНО хоть один опус этой, с позволения сказать, писательницы, то станет понятно, что она просто ДУРА, ничем не отличающаяся от тети Песи с Рыбного ПРИВОЗА...
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9 час.

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