Как Железная Маска оказалась в Бастилии

Чёта какие-то новые имена всё... И статья как-то всё по верхам. А вроде бы давно уже всё высчитали, кто был ху; не се па? Открываем ружнал "Наука и жизнь" года 1977 за нумером третьим, - там статья "Человек в железной маске: кто он?" Картина выходит такая. Лейтенант королевских мушкетёров Шарль де Батц де Кастельмор д'Артаньян арестовывает суперинтенданта финанцев Николя Фуке. Фуке испомещают в Пинероль. Инсценируется смерть Фуке в заключении, тело выдают семье с огромной задержкой, когда уже никакой надежды распознать, кто же находится в гробу. Фуке же надевают маску, - в таком виде он продолжает сидеть. Дата его настоящей смерти дана предположительно, - но, раз умер, кто-то же должен носить маску, иначе вся история псу под хвост... Маску цепляют на графа Маттьоли, а когда он умирает - на Эсташа Доже, фактически бывшего его тюремным слугой. Таким образом, маска прогулялась с Пинероля на Экзиль, Сент-Маргерит и в 1703 годе окончила свою историю в Бастилии, где последний её носивший был похоронен под вымышленным именем Маршиоли. Как-то так.

ВГ

Виталий Гладченко

Эта "версия" была изначально притянута за уши, т.к. никакого секрета из того, что Фуке последние 15 лет жизни провёл под строгим арестом в замке Пиньероль - никто и никогда не делал! И "версия" про то, что Фуке и был "железной маской" - не более, чем неудачная попытка "дымовой завесы" над тем, КТО на самом деле был "железной маской"! Кстати, гораздо более обоснована версия, что "железной маской" мог быть истинный Пётр 1. Ведь считать, что великолепно воспитанный - и прежде всего на образцах русской литературы и истории! - Петр 1 "вдруг" не просто позабыл все эти знания, но и "вдруг" стал с огромным трудом и крайне безграмотно вообще изъяснятся на русском языке! Да вдобавок ещё и вырос чуть ли в половину бывшего роста - хотя до этого вообще ни в каком дальнейшем росте замечен не был... Так считать могут только полные "исторические зомби", на слово верящие всему, что им напишут в "учёных книгах"! А история с любимой женой Петра 1, которая по его приезде из "Европ" - наотрез отказалась признать в этом чужеземце мужа, за что и была заключена под стражу, а затем и сгноена в монастыре? А факт, что Пётр 1 поехал с огромным посольством в Европу всего на две недели, а возвратился лишь через много лет, причём от всего огромного посольства с ним возвратился бывший в том посольстве "на побегушках", а возвратившийся "главным другом и наперстником" якобы того же Петра 1 Меньшиков? Который, кстати, до конца жизни "почему-то" именовал якобы Петра 1 только на немецкий манер": "Мин Хэрц"? Это потомственного-то русского царя??? ... Впрочем, и выше написанного более чем достаточно, чтобы очень даже всерьёз воспринять версию о Петре 1 в качестве "железной маски". Ибо "почему-то" именно после возвращения из многолетней (напомним - ехал-то на ДВЕ НЕДЕЛИ!) "европейской командировки" якобы всё тот же Пётр 1 "вдруг" воспылал воистину сыновей любовью ко всему европейскому и воистину адской ненавистью ко всему русскому...