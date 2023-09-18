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    Эта "версия" была изначально притянута за уши, т.к. никакого секрета из того, что Фуке последние 15 лет жизни провёл ...Как Железная Маск...

Как Железная Маска оказалась в Бастилии

Как Железная Маска оказалась в Бастилии

Личность этого таинственного человека до сих пор остаётся неизвестной.фото: vk.com--> Одной из самых интересных и романтичных загадок мировой истории является судьба Железной Маски во Франции.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Чёта какие-то новые имена всё... И статья как-то всё по верхам. А вроде бы давно уже всё высчитали, кто был ху; не се па? Открываем ружнал &quot;Наука и жизнь&quot; года 1977 за нумером третьим, - там статья &quot;Человек в железной маске: кто он?&quot; Картина выходит такая. Лейтенант королевских мушкетёров Шарль де Батц де Кастельмор д&#39;Артаньян арестовывает суперинтенданта финанцев Николя Фуке. Фуке испомещают в Пинероль. Инсценируется смерть Фуке в заключении, тело выдают семье с огромной задержкой, когда уже никакой надежды распознать, кто же находится в гробу. Фуке же надевают маску, - в таком виде он продолжает сидеть. Дата его настоящей смерти дана предположительно, - но, раз умер, кто-то же должен носить маску, иначе вся история псу под хвост... Маску цепляют на графа Маттьоли, а когда он умирает - на Эсташа Доже, фактически бывшего его тюремным слугой. Таким образом, маска прогулялась с Пинероля на Экзиль, Сент-Маргерит и в 1703 годе окончила свою историю в Бастилии, где последний её носивший был похоронен под вымышленным именем Маршиоли. Как-то так.
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13 час.
ВГ
Виталий Гладченко
Эта &quot;версия&quot; была изначально притянута за уши, т.к. никакого секрета из того, что Фуке последние 15 лет жизни провёл под строгим арестом в замке Пиньероль - никто и никогда не делал! И &quot;версия&quot; про то, что Фуке и был &quot;железной маской&quot; - не более, чем неудачная попытка &quot;дымовой завесы&quot; над тем, КТО на самом деле был &quot;железной маской&quot;! Кстати, гораздо более обоснована версия, что &quot;железной маской&quot; мог быть истинный Пётр 1. Ведь считать, что великолепно воспитанный - и прежде всего на образцах русской литературы и истории! - Петр 1 &quot;вдруг&quot; не просто позабыл все эти знания, но и &quot;вдруг&quot; стал с огромным трудом и крайне безграмотно вообще изъяснятся на русском языке! Да вдобавок ещё и вырос чуть ли в половину бывшего роста - хотя до этого вообще ни в каком дальнейшем росте замечен не был... Так считать могут только полные &quot;исторические зомби&quot;, на слово верящие всему, что им напишут в &quot;учёных книгах&quot;! А история с любимой женой Петра 1, которая по его приезде из &quot;Европ&quot; - наотрез отказалась признать в этом чужеземце мужа, за что и была заключена под стражу, а затем и сгноена в монастыре? А факт, что Пётр 1 поехал с огромным посольством в Европу всего на две недели, а возвратился лишь через много лет, причём от всего огромного посольства с ним возвратился бывший в том посольстве &quot;на побегушках&quot;, а возвратившийся &quot;главным другом и наперстником&quot; якобы того же Петра 1 Меньшиков? Который, кстати, до конца жизни &quot;почему-то&quot; именовал якобы Петра 1 только на немецкий манер&quot;: &quot;Мин Хэрц&quot;? Это потомственного-то русского царя??? ... Впрочем, и выше написанного более чем достаточно, чтобы очень даже всерьёз воспринять версию о Петре 1 в качестве &quot;железной маски&quot;. Ибо &quot;почему-то&quot; именно после возвращения из многолетней (напомним - ехал-то на ДВЕ НЕДЕЛИ!) &quot;европейской командировки&quot; якобы всё тот же Пётр 1 &quot;вдруг&quot; воспылал воистину сыновей любовью ко всему европейскому и воистину адской ненавистью ко всему русскому...
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5 час.

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