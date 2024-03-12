НАСА показало новую “золотую пластинку”, которая будет отправлена к Юпитеру на зонде Europa Clipper

Миллионы имен, стихотворение, уравнения и многое другое отправляется на ледяную луну Юпитера. В октябре НАСА запустит Europa Clipper – миссию, цель которой – изучить интригующую ледяную луну Юпитера так, как не удавалось еще ни одному космическому аппарату.