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Израиль временно закроет КПП с сектором Газа и введет "полную изоляцию" на Западном берегу реки Иордан

Израиль временно закроет КПП с сектором Газа и введет "полную изоляцию" на Западном берегу реки Иордан

Израиль приостановит поступление гуманитарных грузов в сектор Газа 5 и 7 октября и введет полную изоляцию палестинских территорий на Западном берегу в эти даты.

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