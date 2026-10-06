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125region.ru | Новости

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Захарова указала на отсутствие должной реакции Запада на удары ВСУ по ЗАЭС

Захарова указала на отсутствие должной реакции Запада на удары ВСУ по ЗАЭС

Обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали возможны из-за отсутствия реакции Запада.

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