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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «Данные говорили, что проблема может быть в моем пилотажном стиле – но оказалось, что это не так»

Пилот « Мерседеса » объяснил, с какими проблемами столкнулся в недавних гонках. «На экране, по сути, отображались числа, которые были неправильно откалиброваны.

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