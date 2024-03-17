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18 марта: этот день в истории России

18 марта 1917 года стал поворотным моментом в истории России. В этот день были оглашены акты об отречении Николая II и Великого князя Михаила Александровича, произошел арест последнего российского императора, а также началось всероссийское совещание Советов.

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