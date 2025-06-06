Под Сумами безумный офицер ВСУ устроил «аллею отказников» с телами украинских солдат

Daddy Bo

Не совсем понятно: у тебя в руках оружие и 100% перспектива быть убитым в случае исполнения неисполнимого идиотского приказа, с которым ты не согласен, как и вообще с участием в этой драке. Так какого же лешего позволять выжившим из ума идиотам спокойно тебя убить, а потом ещё и паноптикум с твоим телом изобретать. Видят же, чем кончается, и почему-то терпят?