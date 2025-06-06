Специфический орган «собственной службы безопасности» действует в 225-м отдельном штурмовом полку, который занимается ловлей отказывающихся выполнять приказы солдат, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Под Сумами безумный офицер ВСУ устроил «аллею отказников» с телами украинских солдат
Комментарии
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Daddy Bo
Не совсем понятно: у тебя в руках оружие и 100% перспектива быть убитым в случае исполнения неисполнимого идиотского приказа, с которым ты не согласен, как и вообще с участием в этой драке. Так какого же лешего позволять выжившим из ума идиотам спокойно тебя убить, а потом ещё и паноптикум с твоим телом изобретать. Видят же, чем кончается, и почему-то терпят?
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7 час.
Александр Смеричинский
Потому что нерабы. Любого из прибитых отказников поставь в ряды карателей, будут поступать так же. Типичный украинский менталитет. Закон курятника - кто в низу того и топчут. А перейти на сторону РФ и с оружием в руках биться за Правду русскую им стрёмно ибо лелеют оказаться на верху и пановать над другими чубатыми холопами.
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6 час.
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