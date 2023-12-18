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Китай

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Китай выступает против вопиющей клеветы ряда стран в отношении Закона о защите национальной безопасности в САР Сянган -- МИД

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Китай осуждает и решительно выступает против вопиющей клеветы ряда стран в отношении Закона КНР о защите национальной безопасности в САР Сянган, а также их вмешательства в принцип верховенства закона в этом районе.

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