Более 200 домов под Иркутском остались без света из-за падения Ту-22

Кобзев: более 200 домов под Иркутском лишились света после крушения Ту-22 Более 200 домов в Иркутской области остались без электричества после крушения самолета Ту-22М3, заявил иркутский губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.
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